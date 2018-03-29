АСВ отказалось от почти 200 исков к вкладчикам Татфондбанка и Интехбанка

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) отказалось от 191 иска на сумму 300 млн рублей к вкладчикам Татфондбанка и Интехбанк, сообщили ТАСС в АСВ.

"В настоящее время после получения от ряда вкладчиков <...> дополнительных документов и пояснений относительно обстоятельств снятия ими денег со счетов и вкладов, а также анализа вновь появившейся информации проводится корректировка ряда заявленных требований, в том числе по части из них предполагается заявление отказов. <...> В общей сложности на текущий момент поданы отказы от 191 иска к физическим лицам на общую сумму 0,3 млрд рублей", - сказали в АСВ.

В большинстве случаев причинами отзыва исков стали выявленные дополнительные обстоятельства. "А именно - на фоне массовых снятий денежных средств физическими лицами из касс указанных банков в период неплатежеспособности проводились также нетипичные для подобных ситуаций схемные операции по встречному внесению некоторыми физическими лицами денежных средств в кассу. При совершении подобных операций в основном использовались разные счета. В результате совокупности таких операций реальная сумма полученного некоторыми из физических лиц предпочтительного удовлетворения требований значительно меньше объемов выявленных сомнительных операций и рассчитанных на их основе исковых заявлений", - отметили в АСВ.

Глава АСВ Юрий Исаев в феврале заявил журналистам, что агентство не оспаривает все случаи досрочного закрытия вкладов, однако в случае с банкротством Татфондбанка и Интехбанка агентство подало порядка 500 исков к вкладчикам и примерно половина из них оспорима.

Депутаты Госдумы планируют в апреле подготовить законопроект о защите добросовестных вкладчиков, забравших свои средства накануне отзыва лицензии банка.