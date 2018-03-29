Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются в четверг по всему миру, в том числе и в России, следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Сбой произошел после 11:00 мск. Больше всего с проблемами сталкиваются пользователи в России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украине, Казахстане. Трудности наблюдаются и у пользователей из США, Малайзии, Индии, Бразилии и других стран.

Пользователи испытывают проблемы с подключением к мессенджеру (57%) и отправкой сообщений (42%).

В свою очередь команда Telegram сообщила в Twitter, что работает над устранением сбоя. "Наши пользователи в Европе, Ближнем Востоке и странах СНГ испытывают в данный момент проблемы с подключением. Мы прилагаем все усилия, чтобы возобновить работу мессенджера", - говорится в сообщении.

Our users in Europe, Middle East and the CIS countries are experiencing connection issues at the moment. We are looking into the issue and hope to bring you back online soon. — Telegram Messenger (@telegram) 29 March 2018