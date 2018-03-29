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Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера

Экономика и бизнес
29 марта, 11:28 дата обновления: 29 марта, 11:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Трудности наблюдаются с подключением к мессенджеру и отправкой сообщений

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© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются в четверг по всему миру, в том числе и в России, следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Сбой произошел после 11:00 мск. Больше всего с проблемами сталкиваются пользователи в России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украине, Казахстане. Трудности наблюдаются и у пользователей из США, Малайзии, Индии, Бразилии и других стран.

Пользователи испытывают проблемы с подключением к мессенджеру (57%) и отправкой сообщений (42%).

В свою очередь команда Telegram сообщила в Twitter, что работает над устранением сбоя. "Наши пользователи в Европе, Ближнем Востоке и странах СНГ испытывают в данный момент проблемы с подключением. Мы прилагаем все усилия, чтобы возобновить работу мессенджера", - говорится в сообщении.

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