В Петербурге временно закрыли на ремонт автоцентр "Рольф", где произошел пожар

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Автоцентр "Рольф" на улице Савушкина в Санкт-Петербурге, где в среду произошел пожар, временно закрыли на ремонт, однако работа с клиентами продолжается в соседнем салоне компании. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь компании "Рольф" Павел Носов.

"Машины выдаются, новые договоры заключаются в соседнем здании ("Рольф Лахта Renault"). Пока не могу сказать [сколько времени потребуется на восстановление салона]. На самом деле, большая проблема в запахе, решили, что правильнее будет пока переехать", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о возгорании в автоцентре "Рольф Лахта Hyundai" на улице Савушкина поступило в 15:22 мск, к ликвидации возгорания привлекалось 24 единицы техники и 107 спасателей. Пожар произошел в помещении склада с автозапчастями на общей площади 500 кв. м. Пострадавших в результате происшествия не было, весь персонал и клиентов эвакуировали. Находящиеся на территории центра автомобили не пострадали.

Компанию "Рольф" основали в 1991 году, дилерская сеть насчитывает 45 шоурумов в Москве и Санкт-Петербурге. Портфель брендов компании включает 20 автомобильных марок и один мотоциклетный бренд: Alfa Romeo, Audi, BMW, BMW Motorrad, Chrysler, Ford, Genesis, Jaguar, Jeep, Land Rover, Lexus, Hyundai, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Renault, Skoda, Smart, Toyota.