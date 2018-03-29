Аксаков не исключил целенаправленной зарубежной работы по разрушению финансового рынка РФ

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не исключает, что распространение недостоверной информации, которая создала проблемы для ряда российских банков и финансовых институтов, является целенаправленным действием зарубежных спецслужб. Такое мнение он высказал на ежегодной конференции Ассоциации банков России.

"Есть тема, связанная с распространением недостоверной информации. Если раньше мы сталкивались с недобросовестной конкуренцией между участниками финансового рынка, которые иногда специально распространяли такую информацию, создавая проблемы кредитным организациям, особенно в кризисный период, то сейчас мы отмечаем, что идет целенаправленная работа по разрушению нашей экономики из-за пределов страны. Мы допускаем, что спецслужбы распространяют недостоверную информацию о финансовых институтах, чтобы создать проблемы на наших финансовых рынках и тем самым решать свои какие-то не очень чистоплотные задачи", - заявил он.

По словам Аксакова, ассоциация проанализировала ситуацию с распространением лжеинформации и подготовила вместе с ЦБ РФ текст законопроекта. "Мы его в короткий промежуток обсудим и на следующей неделе, допускаю, уже внесем (в Госдуму), чтобы эту проблему решить", - сказал он.

В августе 2017 года в соцсетях появился скриншот сообщения якобы от имени начальника отдела продаж брокерских продуктов "БКС Брокер" Виталия Шульги клиентам компании. В сообщении говорилось, что ЦБ РФ ведет масштабную проверку в банке "Открытие". В БКС эту информацию опровергли.

В августе также стало известно о письме, разосланном сотрудником "Альфа Капитала" клиентам. Как отмечалось в письме, ситуация вокруг "ФК Открытия", Бинбанка, Промсвязьбанка и МКБ "может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента РФ в 2018 году, как думают многие", и под риском в первую очередь находятся выпуски субординированных облигаций банков, которые в случае санации могут быть полностью списаны.

Сотрудник "Альфа Капитала" в письме также рекомендовал клиентам этих банков перевести активы к более надежным участникам банковской системы РФ.