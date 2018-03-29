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Путин встретится с Новаком и обсудит вопросы развития ТЭК

Экономика и бизнес
29 марта, 12:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

У президента также запланирована еще серия встреч, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг, 29 марта проведет встречу с министром энергетики Александром Новаком, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он [президент] работает в Москве, у него серия рабочих встреч, внутренних совещаний, - сказал Песков. - Публичной из этой очереди встреч будет его совещание с Новаком по вопросам ТЭК и по тем областям, которые курирует министерство".

Отвечая на вопрос, будет ли Путин обсуждать с главой Минэнерго возможность продления соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, Песков отметил, что тема "международного взаимодействия на энергетических рынках" актуальна в контексте встречи президента с главой Минэнерго. "Это вопросы, которые на повестке дня", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

ОПЕК и 11 стран, не входящих в организацию, в конце 2016 года договорились о сокращении добычи нефти. Согласно условиям, участники сделки должны снизить добычу суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки по отношению к октябрю 2016 года, принятому за базовый уровень в сделке. Самые большие квоты по сокращению - у Саудовской Аравии (486 тыс. баррелей в сутки) и России (300 тыс. баррелей в сутки). Своими действиями участники сделки стремятся довести уровень коммерческих запасов нефти в мире до среднего значения за последние 5 лет (в январе 2018 года запасы превышали норму на 118 млн баррелей).

Минэнерго считает, что говорить о возможности продления соглашения ОПЕК+ можно только после достижения целей сделки по сокращению добычи нефти, а именно балансировки спроса и предложения на рынке нефти. 

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович Новак, Александр Валентинович
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