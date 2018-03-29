Роскомнадзор не имеет отношения к сбою в работе Telegram в РФ

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор не имеет отношения к сбоям в работе Telegram в России, о которых сообщают пользователи мессенджера в четверг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера. Сбой произошел после 11:00 мск, проблемы наблюдаются по всему миру. Команда Telegram сообщила в Twitter, что работает над устранением сбоя.

"Роскомнадзор не имеет отношения к сбоям в работе мессенджера в РФ", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

По данным на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются всему миру, в том числе и в России. Больше всего с проблемами сталкиваются пользователи в России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украине, Казахстане. Трудности наблюдаются и у пользователей из США, Малайзии, Индии, Бразилии и других стран.

20 марта Верховный суд РФ отклонил иск руководства мессенджера Telegram против ФСБ. Дуров оспаривал приказ службы, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей. Комментируя решение суда, Дуров заявил, что конфиденциальность остается приоритетом компании. Роскомнадзор, в свою очередь, 20 марта дал мессенджеру Telegram 15 суток на то, чтобы предоставить органам безопасности ключи для расшифровки сообщений пользователей. В случае невыполнения в течение 15 суток требований по предоставлению ключей ведомство направит исковое заявление в суд с требованием об ограничении на территории РФ доступа к интернет-ресурсам компании Telegram Messenger Limited.