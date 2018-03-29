Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков не стал комментировать информацию СМИ о возможном росте цен на бензин к лету

Экономика и бизнес
29 марта, 12:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Ранее СМИ писали о росте цен на бензин до 5 рублей за литр

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию СМИ о возможном росте цен на бензин в России к лету 2018 года.

"Это вопрос, который нужно адресовать кабинету министров, это вопрос правительства, исключительная прерогатива правительства. Я здесь ничего не могу сказать. Не знаю, на чем основывается подобная публикация. Если я не ошибаюсь, там каких-то вразумительных источников не указывается", - сказал Песков журналистам.

Ранее РБК сообщил со ссылкой на трейдеров, что рост цен на бензин к лету может составить до 5 рублей за литр.

По данным Росстата, средние потребительские цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 в России в феврале 2018 года практически не изменились по сравнению с январем и составили 38,12 и 41,05 рубля за литр соответственно. Цены на бензин Аи-98 подросли на 0,1%, до 46,46 руб. за л, а цены на дизельное топливо сохранились на уровне января - 41,07 руб. за литр.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Китай опасается глобального "эффекта домино" из-за протекционизма США
2
В торговом комплексе в Петербурге произошел пожар
3
Хантсман не исключил возможности ареста российских активов в США по делу Скрипаля
4
В Кемеровской области загорелся автобус, в котором ехала детская команда по волейболу
5
Блогер Илья Варламов сообщил о своем задержании в Москве
6
Песков не стал говорить про отставку Тулеева, напомнив позицию Путина
7
Власти Кузбасса не имеют информации о возможной отставке Тулеева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама