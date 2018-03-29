Песков не стал комментировать информацию СМИ о возможном росте цен на бензин к лету

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию СМИ о возможном росте цен на бензин в России к лету 2018 года.

"Это вопрос, который нужно адресовать кабинету министров, это вопрос правительства, исключительная прерогатива правительства. Я здесь ничего не могу сказать. Не знаю, на чем основывается подобная публикация. Если я не ошибаюсь, там каких-то вразумительных источников не указывается", - сказал Песков журналистам.

Ранее РБК сообщил со ссылкой на трейдеров, что рост цен на бензин к лету может составить до 5 рублей за литр.

По данным Росстата, средние потребительские цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 в России в феврале 2018 года практически не изменились по сравнению с январем и составили 38,12 и 41,05 рубля за литр соответственно. Цены на бензин Аи-98 подросли на 0,1%, до 46,46 руб. за л, а цены на дизельное топливо сохранились на уровне января - 41,07 руб. за литр.