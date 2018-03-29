Ткачев поручил до июня внести в правительство проект по инвестквотам на добычу крабов

ХИМКИ, 29 марта. /ТАСС/. Минсельхоз поручил Росрыболовству до 1 июня внести в правительство проект документа о закреплении инвестиционных квот на строительство судов для добычи крабов, заявил глава ведомства Александр Ткачев заявил в ходе заседания коллегии Росрыболовства.

"Прошу доработать и до 1 июня внести в правительство проект о закреплении инвестиционных квот на строительство судов для добычи крабов на Дальнем Востоке и северных рубежах России", - сказал он.

По оценкам Росрыболовства, под эти квоты будет построено еще около 40 среднетоннажных судов, добавил Ткачев.

Росрыболовству предстоит с 1 апреля распределить квоты для вылова рыбы на ближайшие 15 лет. Ткачев напомнил, что также не распределен остаток инвестиционных квот так называемой "разнорыбицы" (треска, камбала, терпуг, кальмар, навага, палтус) на строительство рыбопромысловых судов для Дальнего Востока. "Важно завершить в этом году отбор заявок на нераспределенный объем квот (а это порядка 43%). Это обеспечит условия для строительству еще четырех среднетоннажных судов", - считает он.

Квоты на все виды водных биоресурсов, включая краба, распределялись на аукционах. С 2004 года законодательно квоты закрепили на пять лет, в 2008 году по историческому принципу договоры заключены сроком на десять лет, в 2016 году период закрепления квот продлили уже на 15 лет. Этими же поправками, принятыми в закон о рыболовстве в 2016 году, 20% квот по определенным видам промысловых объектов, включая крабов, решено направить на стимулирование обновления флота и переработки: 15% - на строительство современных судов на отечественных верфях и 5% - на создание рыбоперерабатывающих береговых предприятий.

Механизм распределения квот на инвестиционные цели утвержден подзаконными актами в течение 2017 года. В прошлом году проведена заявочная кампания, сейчас завершается отбор инвестпроектов. Договоры на право пользования будут заключаться с 2019 года. Порядок распределения квот сейчас находится на завершающей стадии согласования. Воспользоваться инвестквотами можно будет только после ввода в эксплуатацию объекта инвестиций.