Реконструкция Курьяновских очистных сооружений позволит сделать Москву-реку чище

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Реконструкция Курьяновских очистных сооружений даст возможность улучшить качество воды в Москве-реке. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра реконструированного Второго блока Ново-Курьяновских очистных сооружений предприятия "Мосводоканал" на юго-востоке города.

"В Москве завершен один из крупнейших и очень важный для москвичей экологический проект. Речь идет о реконструкции люберецких и Курьяновских очистных сооружений. Все отстойники, которые давали сильный, неприятный запах, накрыты специальными конструкциями. <...> Реконструкция Курьяновских очистных сооружений дала значительное улучшение качества сброса в Москву-реку, значит, вода в реке будет значительно чище", - сказал он, добавив, что эта мера также позволила в десятки раз уменьшить запахи, которые шли от очистных сооружений.

По словам руководителя столичного управления Роспотребнадзора Елены Андреевой, мониторинг по реконструкции Курьяновских очистных сооружений ведется с 2011 года. "Качество сточной воды, которая уходит в Москву- реку, после этого двухэтапного уровня очистки полностью соответствует нормативам", - отметила она, уточнив, в что ранее было много жалоб жителей района Печатники на неприятные запахи от очистных сооружений, но по итогам 2017 года поступило всего две жалобы, а в текущем году их не было вообще.

Как сообщил гендиректор предприятия "Мосводоканал" Александр Пономаренко, в ходе реконструкции второго блока были восстановлены конструкции восьми аэротенков, 12 отстойников, подводящих и отводящих каналов, насосных станций. Производительность блока после реконструкции составляет 600 тыс. кубометров сточных вод в сутки.

Курьяновские очистные сооружения площадью 160 га - крупнейшие в Европе, они состоят из трех блоков: один 1950-х годов постройки, еще и два блока Ново-Курьяновских очистных сооружений возведены в 1971 и 1978 годах. В среднем за сутки поток сточных вод составляет 1,5 млн кубометров. Модернизация сооружений проводится более 10 лет.