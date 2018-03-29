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Глава "Детского мира": SPO компании пока не планируется

Экономика и бизнес
29 марта, 12:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Ранее глава АФК "Система" Владимир Евтушенков заявлял, что SPO может состояться в марте

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Вторичное публичное размещение акций (SPO) "Детского мира" на сегодняшний день не планируется. Об этом сообщил журналистам глава "Детского мира" Владимир Чирахов в кулуарах конференции "Ведомостей" по ретейлу.

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Источник: АФК "Система" отказалась от SPO "Детского мира"

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В феврале глава АФК "Система" (владеет 52,1% акций "Детского мира") Владимир Евтушенков сообщал, что SPO может состояться в марте, а объем размещения будет увеличен по сравнению с начальным планом - 6,3% обыкновенных акций. В конце 2017 года АФК "Система" и РКИФ сообщили о продаже этого пакета в пользу новых инвесторов, но сделка была отменена в связи с арестом активов "Системы" по делу "Башнефти".

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщал в конце января, что SPO миноритарного пакета "Детского мира" может состояться в "ближайшие месяцы". РФПИ выступает соучредителем Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ), которому принадлежит 14,03% "Детского мира".

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