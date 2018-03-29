Власти Карелии выделили почти 4 млн рублей на субсидирование авиарейсов в Архангельск

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 марта. /ТАСС/. Власти Карелии выделили 3,9 млн рублей на субсидирование авиарейса между Петрозаводском и Архангельском в летний период. Сейчас идет выбор авиакомпании, сообщил в четверг ТАСС первый заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Дмитрий Кондрашин.

"В целях организации межрегиональных перевозок объявлен отбора претендентов на выполнение авиарейса по маршруту "Петрозаводск - Котлас - Архангельск - Котлас - Петрозаводск". Часть затрат перевозчику будет субсидироваться из бюджета Карелии. Общая сумма субсидии за 24 оборотных рейса составит 3,9 млн рублей", - сказал Дмитрий Кондрашин.

По его словам, ранее карельские власти и министерство транспорта Архангельской области провели переговоры и определили потребность в этом направлении. Часть затрат также будет компенсировать Архангельская область. Кроме этого, на федеральном уровне ведут работу по включению рейса в перечень субсидируемых маршрутов.

"Рейсы планируется выполнять на самолете с 12 июня по 31 августа, так как летний период самый востребованный у туристов. Кроме этого, жителей двух регионов соединяют родственные связи. Мы хотим "обкатать" этот рейс в летние месяцы с большой перспективой, что в дальнейшем он станет круглогодичным", - пояснил Дмитрий Кондрашин.

По данным ведомства, заявки от авиакомпаний принимаются до 3 апреля, итоги отбора подведут 6 апреля.

Летом 2015 года аэропорт Петрозаводск закрыли на ремонт, во время которого реконструировали перрон, места стоянки самолетов, рулежную дорожку, освещение, дренажную систему, а также заменили дефектные бетонные плиты взлетно-посадочной полосы. С февраля 2016 года возобновился единственный регулярный авиарейс, который связывает Петрозаводск и Москву.