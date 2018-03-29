Власти Подмосковья планируют производить удобрения из органических отходов

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Власти Московской области планируют организовать предприятия по переработке органических отходов в компост (органическое удобрение) на мусороперерабатывающих комплексах, которые планируется строить в регионе. Об этом в эфире канала "Подмосковье 360" заявил заместитель председателя правительства Подмосковья Александр Чупраков.

"Мы сейчас предусматриваем при строительстве мусороперерабатывающих комплексов комплексы по переработке органики. Источает неприятный запах прежде всего органика. Наша задача эту органику отделить от всех отходов и переработать ее в компост", - сказал он.

Чупраков не пояснил, сколько и где таких предприятий планируется возвести в Московской области. Ранее министр экологии Подмосковья Александр Коган заявлял, что власти региона рассматривают возможность перерабатывать органические отходы в компост.

Ранее сообщалось, что 13 муниципалитетов Московской области в 2017 году в пилотном режиме начали внедрять систему раздельного сбора отходов (РСО) в качестве подготовки к переходу на новую систему региона в целом. На всей территории Подмосковья РСО должен заработать с 2019 года.

В Московской области система будет основана на разделении на две группы мусора: перерабатываемые (стекло, пластик, алюминий, бумага, - условно называются "сухие" или "чистые") и неперерабатываемые (остатки еды, листва с улиц - условно "грязные" или "мокрые"). Первоначальную сортировку на эти две группы будут делать сами жители, выбрасывая отходы в мусорные контейнеры двух цветов: синий для перерабатываемых отходов и серый для неперерабатываемых.