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В КБР завершили ремонт гидроагрегата Аушигерской ГЭС

Экономика и бизнес
29 марта, 13:35 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 29, марта. /ТАСС

Всего на ремонтную программу филиала "Русгидро" в 2018 году направят 72,3 млн рублей

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НАЛЬЧИК, 29 марта. /ТАСС/. Гидроагрегат №3 мощностью 20 МВт на Аушигерской ГЭС капитально отремонтировали и ввели в работу, сообщили в четверг в пресс-службе местного филиала "Русгидро".

"На гидроагрегате №3 Аушигерской ГЭС (мощностью 20 МВт), входящей в состав филиала ПАО "Русгидро" - "Кабардино- Балкарский филиал", завершился капитальный ремонт, который начался 21 января текущего года в соответствии с утвержденной программой ремонтов филиала на 2018 год", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что ремонт обойдется почти в 14 млн рублей.

Энергетики отмечают, что ремонт завершили в обозначенный срок - 42 дня. В период подготовки к капитальному ремонту специалисты АО "Гидроремонт ВКК" провели комплекс замеров основных технических показателей работы гидроагрегата и вспомогательных систем.

"На завершающей стадии проведены эксплуатационные испытания оборудования гидроагрегата: турбина и генератор протестированы на холостом ходу, проведены вибрационные и испытания под нагрузкой", - уточнили в компании.

Всего на ремонтную программу филиала в 2018 году направят 72,3 млн рублей (108 млн рублей в прошлом году). В перечне приоритетных работ, которые планируется завершить до начала весенне-летнего паводка 2018 года, капитальный ремонт гидроагрегатов №1 Акбашской ГЭС и №3 Кашхатау ГЭС, ремонт силового трансформатора №3 Аушигерской ГЭС. Гидроагрегат №3 Аушигерской ГЭС ввели в промышленную эксплуатацию 22 декабря 2002 года. К моменту вывода в капитальный ремонт суммарная выработка гидроагрегата составила более 1,1 млрд кВт/ч.

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