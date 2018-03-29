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Госдума ужесточает ответственность за злоупотребления в сфере госзакупок

Экономика и бизнес
29 марта, 13:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Принятие документа позволит установить механизм противодействия коррупционным проявлениям, заявил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников

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© Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за нарушения в сфере госзакупок. Инициатива была внесена на рассмотрение президентом РФ.

Проектом закона предусматривается дополнить Уголовный кодекс (УК) РФ новыми статьями: 200.4 "Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд" и 200.5 "Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок". Кроме того, поправками предлагается зафиксировать в статье 304 УК РФ ответственность за провокацию подкупа в сфере закупок и внести соответствующие изменения в статью 46 УК РФ о штрафах.

Злоупотребления при госзакупках

Согласно статье 200.4, вводится наказание "за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, совершаемое из корыстной или иной личной заинтересованности лицами, которые не являются должностными лицами, или лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации". Если причинен крупный ущерб, то устанавливается максимальное наказание - лишение свободы до трех лет. При особо крупном ущербе или совершении деяния группой лиц по предварительному сговору последует лишение свободы до семи лет.

Подкуп и провокация

В соответствии с нормами статьи 200.5 предусматривается ответственность за подкуп лиц в целях противоправного влияния на принимаемые ими решения. Максимальное наказание - лишение свободы до трех лет. В случае совершения такого деяния группой лиц по предварительному сговору (или если подкуп совершен в крупном размере) последует лишение свободы до семи лет. При особо крупном размере подкупа - до вомьми лет.

Во всех этих случаях лишение свободы может быть дополнено штрафом, кратным сумме подкупа: в размере 10-кратной, 30-кратной и 40-кратной суммы подкупа. При этом под крупным размером подкупа признается сумма, превышающая 150 тыс. рублей, под особо крупным - превышающая 1 млн рублей.

Одновременно в проекте закона предусматривается ответственность за незаконное получение указанными лицами денег, ценных бумаг или иного имущества, а также за незаконное пользование ими. За это предлагается наказывать лишением свободы до трех лет со штрафом до 20-кратной суммы подкупа или без такового.

При совершении преступления группой лиц по предварительному сговору (или когда оно сопряжено с вымогательством предмета подкупа или с подкупом в особо крупном размере) устанавливается лишение свободы до 10 лет со штрафом до 50-кратной суммы подкупа или без такового. За особо крупный размер последует лишение свободы до 12 лет со штрафом до 50-кратной суммы подкупа или без такового.

Кроме того, законопроектом предлагается внести изменение в статью 304 УК РФ, предусматривающую ответственность за провокацию подкупа указанных лиц с наказанием в виде лишения свободы до пяти лет.

"Принятие законопроекта позволит установить более эффективный механизм противодействия коррупционным проявлениям в системе госзакупок и защитить бюджетную систему", - заявил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

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Крашенинников, Павел Владимирович
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