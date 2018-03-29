Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Газпром" отразит в отчете за 2017 год выплаты "Нафтогазу", но все равно покажет прибыль

Экономика и бизнес
29 марта, 14:23 UTC+3 МИНСК МИНСК 29, марта. /ТАСС

Российская компания ждет решения по апелляции по спору, отметил зампред правления "Газпрома" Андрей Круглов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МИНСК, 29 марта. /ТАСС/. "Газпром" отразит в отчетности за 2017 год выплату $2,6 млрд "Нафтогазу Украины" по решению Стокгольмского арбитража, но не ожидает в связи с этим убытка, а только меньшей прибыли. Об этом заявил в четверг на встрече с журналистами заместитель председателя правления"Газпром" Андрей Круглов.

Смотрите также

Украина и РФ проведут новый раунд переговоров по газу в апреле

"Газпром" и "Нафтогаз" начали переговоры о расторжении газовых контрактов

Рассмотрение ходатайств "Газпрома" по спору с "Нафтогазом" займет больше года

"В отчетности эти цифра будет отражена. Это значит, что убыток мы не покажем, а покажем меньшую прибыль," - подчеркнул Круглов.

Он заметил, что "Газпром" ждет решения по апелляции по спору "с "Нафтогазом". "Мне нечего добавить по тому решению, которое уже было озвучено по данному вопросу. Мы подали апелляцию в Верховный суд Швеции и ждем решения", - сказал он.

Газовый спор

В 2009 году Россия и Украина ("Газпром" и "Нафтогаз") подписали два газовых контракта: один касается поставок российского газа для нужд Украины, второй - транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Оба договора рассчитаны до 31 декабря 2019 года.

Однако с 2012 года "Нафтогаз" перестал полностью выбирать законтрактованный объем, а с ноября 2015 года Киев вообще не закупал российский газ, заменив его реверсным газом из Европы.

В 2014 году компании начали судебные разбирательства по обоим контрактам.

Решение по поставкам газа Стокгольмский арбитраж принял в декабре 2017 года. Так, суд подтвердил долг "Нафтогаза" перед "Газпромом" за поставки газа в 2013-2014 годах - $2 млрд ("Газпром" требовал взыскать $3,4 млрд). Арбитраж также признал обязательность условия "бери или плати", однако снизил обязательный годовой объем закупок у "Газпрома" с 52 млрд куб. м до 5 млрд куб. м газа (минимально - 4 млрд куб. м) до истечения срока контракта в конце 2019 года.

Украина также требовала ретроактивного изменения цены и взыскания переплаты за газ. Большую часть претензий "Нафтогаза" суд отклонил, снижена была лишь цена на газ, полученный украинской компанией во втором квартале 2014 года (с $485 до $352 за 1 тыс. куб. м), хотя "Нафтогаз" рассчитывал на ретроактивное изменение цены, начиная с мая 2011 года.

В транзитном же контракте "Нафтогаз" и "Газпром" договорились, что российский холдинг должен прокачивать через Украину 110 млрд куб. м газа ежегодно (при этом ежегодный объем уточняется в дополнительных соглашениях к контракту в зависимости от обязательств "Газпрома" перед европейскими потребителями).

"Нафтогаз" требовал от "Газпрома" около $17 млрд за недопоставку согласованных объемов по транзиту, пересмотра тарифов и условий транзита российского газа через Украину. В феврале 2018 года Стокгольмский суд вынес решение: доплатить "Нафтогазу" около $4,7 млрд (с учетом удовлетворенных встречных требований "Газпром" должен заплатить $2,56 млрд). При этом "Газпром" сообщил, что арбитраж отклонил требования "Нафтогаза" увеличить тариф на транзит газа и изменить контракт в соответствии с украинским законодательством.

Позиция "Газпрома"

"Газпром" не согласился с решением арбитража и заявил о намерении расторгнуть газовые контракты с украинской госкомпанией через суд. По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричные решения по контрактам на поставку и транзит газа с "Нафтогазом". Таким образом, решение суда существенно нарушило баланс интересов сторон по этим соглашениям, подчеркивал Миллер.

"Газпром" вернул предоплату "Нафтогаза" за мартовские поставки и направил украинской компании уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.

"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже. Глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что процесс может занять полтора-два года. По его словам, "Газпром" решил расторгнуть контракты, чтобы избежать будущих штрафов, так как "Нафтогаз" заявил, что до конца действия контрактов, на основании решения Стокгольмского арбитража, намерен взыскать с российского газового холдинга еще несколько миллиардов долларов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Миллер, Алексей Борисович
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трое из 67 числившихся пропавшими без вести после пожара в Кемерове оказались живы
2
В Кемеровской области загорелся автобус, в котором ехала детская команда по волейболу
3
В день траура прошли первые похороны погибших при пожаре в Кемерове и аресты подозреваемых
4
Мэрия Риги намерена оказать финансовую помощь пострадавшим в Кемерове семьям
5
Суд признал Шакро Молодого виновным в вымогательстве
6
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
7
Хантсман не исключил возможности ареста российских активов в США по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама