Расходы бюджета Нижегородской области на 2018 год увеличат на 1,6 млрд рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 марта. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли изменения в областной бюджет на 2018 год, по которым расходы увеличат на 1,6 млрд рублей. За счет роста расходов в том числе зарплаты бюджетников доведут до уровня МРОТ, сообщила в четверг журналистам министр финансов области Ольга Сулима.

''В настоящее время подписано распоряжение правительства РФ о распределении дотаций бюджетам регионов, в соответствии с которым Нижегородская область получит 284,5 млн рублей из федерального бюджета на доведение зарплаты работников бюджетной сферы до уровня МРОТ (с 1 мая 2018 уровень МРОТ составит 11 163 рубля - прим.ТАСС). Ожидается, что федеральные средства поступят уже в апреле'', - сказала Сулима.

На увеличение расходов по доведению зарплаты бюджетникам до МРОТ направят 102,3 млн рублей. На 141,6 млн рублей вырастут расходы на строительство станции метро ''Стрелка'', которую возводят в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу, а также еще 35,3 млн рублей добавят на ликвидацию экологического ущерба в Дзержинске.

''Основные изменения в бюджете касаются прежде всего поступления денег из федерального бюджета, эти деньги будут направлены на обеспечение льготных категорий лекарственными препаратами'', - сообщил журналистам и.о. председателя регионального парламента Александр Табачников. На обеспечение лекарствами льготных категорий граждан за счет целевых средств из федерального бюджета расходы увеличат на 451,3 млн рублей. Расходы на дорожный фонд увеличат на 582,2 млн рублей.

После внесения изменений в областной бюджет на 2018 год доходы составят 143,8 млрд рублей, расходы - 146,5 млрд рублей, дефицит - 2,7 млрд рублей. По словам председателя комитета регионального парламента по бюджету и налогам Александра Шаронова, увеличение дефицита в этой ситуации не ведет к увеличению объема государственного долга и не нарушает условия соглашения между правительством Нижегородской области и Министерством финансов РФ о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам.

Ранее сообщалось, что 21 декабря 2017 года бюджет Нижегородской области на 2018 год приняли с профицитом, который на 2018 год составит 100 млн рублей, доходы сформировали в объеме 141,6 млрд рублей. Это позволит региону сократить государственный долг в 2018 году на 1,5 млрд рублей. Доходы областного бюджета на 2018 год сформировали в объеме 141,6 млрд рублей, расходы спрогнозировали в объеме 141,5 млрд рублей, что составляет 106,2% к бюджету 2017 года. На 2019 год доходы - 139,9 млрд рублей, расходы - 139,7 млрд рублей. На 2020 год доходы составляют 145,6 млрд рублей, расходы - 143,9 млрд рублей.