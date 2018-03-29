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Telegram частично восстановил работу после масштабного сбоя

Экономика и бизнес
29 марта, 14:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Проблемы в работе мессенджера начались после 11:00 мск в четверг

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Работа мессенджера Telegram частично восстановлена после масштабного сбоя, с которым столкнулись пользователи по всему миру в четверг.

Об этом команда мессенджера сообщает в четверг в Twitter.

"Telegram восстановил работу для большинства пользователей из стран Западной Европы, Ближнего Востока и Африки. Если вы до сих пор испытываете проблемы с подключением (особенно в Германии, Иране и странах СНГ), подождите еще немного", - говорится в сообщении.

Проблемы в работе Telegram начались после 11:00 мск в четверг у пользователей из стран Европы, Ближнего Востока и СНГ. Большинство из них жаловались на проблемы с подключением к мессенджеру. Основатель мессенджера Павел Дуров объяснил сбой отключением питания в кластере серверов Telegram.

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