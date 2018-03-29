Telegram частично восстановил работу после масштабного сбоя

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Работа мессенджера Telegram частично восстановлена после масштабного сбоя, с которым столкнулись пользователи по всему миру в четверг.

Об этом команда мессенджера сообщает в четверг в Twitter.

"Telegram восстановил работу для большинства пользователей из стран Западной Европы, Ближнего Востока и Африки. Если вы до сих пор испытываете проблемы с подключением (особенно в Германии, Иране и странах СНГ), подождите еще немного", - говорится в сообщении.

Most of our users in Western Europe, Middle East, Africa are coming back online now. If you're still having issues (especially in Germany, Iran or the CIS), hang on just a little longer. — Telegram Messenger (@telegram) 29 марта 2018 г.

Проблемы в работе Telegram начались после 11:00 мск в четверг у пользователей из стран Европы, Ближнего Востока и СНГ. Большинство из них жаловались на проблемы с подключением к мессенджеру. Основатель мессенджера Павел Дуров объяснил сбой отключением питания в кластере серверов Telegram.