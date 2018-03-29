Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новак: Россия может заместить до 80% импортных технологий в ТЭК к 2020 году

Экономика и бизнес
29 марта, 15:37 UTC+3 МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Глава Минэнерго сообщил также, что внедряются современные системы для бурения скважин вместе с телеметрическими данными

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Минэнерго РФ ставит перед собой задачу к 2020 году заместить до 80% используемых в России импортных технологий в топливно-энергетическом комплексе. Об этом сказал министр энергетики Александр Новак на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Наша задача - к 2020 году заменить до 80% импортных технологий. Это вполне возможно и уже есть такие разработки, сейчас мы их будем внедрять", - сказал глава Минэнерго.

Смотрите также

Бюджет РФ в 2017 году получил от роста цены на нефть дополнительно около 1,2 трлн рублей

Путин поручил Минэнерго обратить дополнительное внимание на модернизацию НПЗ

Вопрос о налоговом маневре в ТЭК может быть отложен до окончания модернизации НПЗ

Новак отметил, что в России реализуется большая программа по импортозамещению и внедряются самые современные технологии. В частности, например, реализована программа по разработке технологий, разработке Баженовской свиты.

"Это залежи, которые есть в Западной Сибири. Общие залежи по запасам составляют около 2,5 млрд т, и это очень большая цифра. Если сравнить, в Западной Сибири за период с 50-х годов всего было добыто 12 млрд т, то есть мы можем получить второе рождение Западной Сибири. И для этого сейчас уже компания "Газпром нефть" совместно с нашими промышленными предприятиями, с научными организациями, при содействии Министерства энергетики, Министерства промышленности разработало такую технологию. В этом году, в 2018 году, будет запущен соответствующий полигон вместе с другими компаниями, которые будут участвовать в реализации этого проекта", - сказал он.

Также Новак сообщил, что внедряются роторные управляемые системы - это современные системы для бурения скважин вместе с телеметрическими данными.

"Сейчас одно из важных направлений - это так называемые флоты гидроразрыва пласта, которые все более и более активно используются сегодня при разработке нефтяных и газовых месторождений. В России на сегодняшний день, к сожалению, нет таких технологий, и создана только опытная промышленная установка, флот. На сегодняшний день мы занимаемся вместе с компаниями и нашими предприятиями, с тем чтобы создать еще две, которые будут эксплуатироваться в качестве экспериментальных", - добавил министр.

Инвестиции в нефтепереработку 

Новак также рассказал, что инвестиции в нефтепереработку упали до 150 млрд руб. и Минэнерго разрабатывает меры поддержки.

"Да, Владимир Владимирович, на самом деле у нас не очень простая ситуация с нефтепереработкой с точки зрения того, что вот это значительное падение цен в рамках налогового маневра, который был принят в 2014 году, сегодня действительно снизило стимулы для привлечения инвестиций. Если раньше в год инвестиции составляли примерно 250 миллиардов, именно в нефтепереработку, то сегодня этот уровень снизился до 150 миллиардов. Мы сейчас разрабатываем меры поддержки по вашему поручению по обращениям компаний, которые позволят стимулировать нефтепереработку", - сказал Новак.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Новак, Александр Валентинович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова посоветовала Борису Джонсону повнимательнее читать Достоевского
2
Украина не выдаст пранкера Вольнова, сообщившего о якобы сотнях погибших в Кемерове
3
Трое из 67 числившихся пропавшими без вести после пожара в Кемерове оказались живы
4
В Кемеровской области загорелся автобус, в котором ехала детская команда по волейболу
5
Москва требует от Киева возвращения судна "Норд", задержанного в Азовском море
6
Захарова напомнила Лондону о высочайшем уровне его представленности на Играх 1936 года
7
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама