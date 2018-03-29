Дума запросит информацию о мерах кабмина по стабилизации рынка молочной продукции в РФ

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Госдума приняла протокольное поручение комитету нижней палаты парламента по аграрным вопросам запросить в правительстве РФ информацию о мерах, предпринимаемых по стабилизации рынка молочной продукции в России. Инициаторами поручения стали депутаты от фракции КПРФ Николай Коломейцев, Алексей Куринный и Николай Осадчий.

В настоящее время наблюдается сложная ситуация на рынке молочной продукции - вместо ожидаемого сезонного роста закупочных цен на молоко произошел их резкий спад, что ставит сельхозпредприятия в сложное финансовое положение, отмечается в поручении.

"Низкие закупочные цены на молоко демотивируют инвестировать в сельское хозяйство. Критическая ситуация на рынке молока приводит к снижению поголовья молочного стада, сокращению зарплаты и занятости сельского населения", - говорится в тексте документа.

Переработчики обосновывают низкую закупочную цену на сырье-молоко затоваренностью складов готовой продукцией, связывая это со снижением спроса и большими поставками из Белоруссии, указывают депутаты.

"В связи с вышеизложенным поручить комитету по аграрным вопросам запросить информацию в правительстве РФ о мерах, предпринимаемых правительством по стабилизации рынка молочной продукции в России, с информацией ознакомить депутатов Госдумы", - отмечается в документе.