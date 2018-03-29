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Резервный борт "России" прибыл из Лондона в Петербург после 15-часовой задержки из-за ЧП

Экономика и бизнес
29 марта, 15:58 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 29, марта. /ТАСС

По данным авиакомпании, из-за нарушения техники безопасности нога одного из сотрудников попала под шасси

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Резервный самолет авиакомпании "Россия", который доставил задержанных в лондонском аэропорту "Гатвик" пассажиров прибыл в Санкт-Петербург с 15-часовой задержкой. Об этом сообщается на онлайн-табло вылетов и прилетов на официальном сайте авиакомпании.

"Прибыл", - говорится в статусе рейса №6620 из Гатвика в петербургский аэропорт Пулково.

Согласно данным табло, рейс №6620 должен был прибыть в аэропорт Пулково накануне - 28 марта в 22:25 мск, однако фактическое время прибытия датировано 29 марта в 14:06 мск.

Как сообщалось ранее, инцидент с самолетом авиакомпании "Россия" произошел 28 марта в аэропорту Лондона. По данным авиакомпании, из-за нарушения техники безопасности нога одного из сотрудников, обслуживающих рейс, попала под шасси, он получил травмы. Во время высвобождения травмированного сотрудника самолет получил повреждения, из-за чего пришлось задействовать резервный борт.

Пассажиров разместили в гостинице для ожидания резервного самолета.

Авиакомпания "Россия" начала выполнять прямые регулярные перелеты из Санкт-Петербурга в Лондон и обратно несколько дней назад, 25 марта. Рейсы осуществляются из Пулкова в Гатвик и обратно ежедневно на воздушных судах семейства Airbus A320.

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