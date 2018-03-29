ФАС рассчитывает, что сделка Bayer и Monsanto будет одобрена

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассчитывает, что сделка по слиянию германского химического концерна Bayer и производителя генетически модифицированных семян и гербицидов Monsanto Company будет одобрена. Об этом заявил глава ведомства Игорь Артемьев в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее глава ФАС говорил, что ведомство намерено принять окончательное решение об одобрении или неодобрении сделки о слиянии Bayer и Monsanto Company в апреле 2018 года.

"Мы довольно успешно ведем последние раунды переговоров, поэтому мы с большим оптимизмом смотрим на то, что эта сделка может быть действительно заключена. Мы как представители правительства можем, наверное, рассчитывать, что будет дано разрешение на эту сделку", - сказал он.

Артемьев подчеркнул, что Bayer и Monsanto предоставили ФАС необходимую информацию о сделке. "Они готовы осуществлять технологический трансферт", - добавил глава ФАС.

О ситуации с ФАС

ФАС в ноябре 2017 года продлила на шесть месяцев срок рассмотрения ходатайства Bayer об одобрении сделки с Monsanto. В ответ в феврале Bayer подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать это решение незаконным. Третьими лицами в нем указаны ЗАО "Монсанто", Monsanto International и ООО "Монсанто Рус". 14 марта 2018 года суд принял решение о переносе предварительного заседания по иску немецкого концерна на 11 апреля.

Федеральная антимонопольная служба России в ноябре 2017 года заявила, что сможет согласовать сделку при выполнении условий в сфере агротехнологий. Но позже антимонопольная служба пришла к выводу, что сделка может создать существенные риски для конкуренции на российском рынке, которые необходимо исключить на этапе ее согласования.

В январе 2018 года прошла встреча между главой антимонопольной службы Игорем Артемьевым и руководством Bayer, на которой было принято решение о продолжении переговоров.

О сделке

В сентябре 2016 года Bayer и Monsanto подписали окончательное соглашение о слиянии. Стоимость сделки составила $66 млрд.

Согласно условиям сделки, Bayer должен продать отдельные направления бизнеса, включая глобальное подразделение семян полевых культур, а именно рапса, хлопка и сои (за исключением отдельных регионов в Азии), научно-исследовательскую платформу для гибрида пшеницы, глобальное направление семян овощных культур, подразделение по производству глюфосината аммония, а также подразделение по производству отдельных гербицидов, содержащих глюфосинат аммония, локализованное в европейском регионе, преимущественно для промышленного использования. Monsanto обязуется продать глобальный бизнес нематицидов NemaStrike.

Также условия сделки предусматривают трансфер трех научно-исследовательских проектов Bayer в области разработки неселективных гербицидов, а также лицензирование портфеля решений Bayer в области цифрового земледелия. Предполагаемым покупателем данных активов является компания BASF