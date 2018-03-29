ФАС планирует вынести более 20 сделок на следующую правкомиссию

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует вынести более 20 сделок на следующую правительственную комиссию по иностранным инвестициям, сказал журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.

"Там больше 20 (сделок - прим. ТАСС) уже", - сказал он, не уточнив, какие именно заявки могут быть рассмотрены комиссией.

Артемьев добавил, что пока нет ясности, будет ли проходить следующее заседании правкомиссии с нынешним составом правительства или уже с новым. В четверг замглавы ФАС Андрей Цыганов заявил, что на следующем заседании правкомиссии может быть принято решение о сделке по покупке нефтесервисной компанией Schlumberger пакета российской буровой компании Eurasia Drilling (EDC), основные условия которой с ФАС согласованы.

Кроме того, на комиссию вероятно будет вынесена сделка о покупке РФПИ с катарскими партнерами доли в DPWorld, отметил Артемьев. "Точно не помню, вроде будет", - сказал он.