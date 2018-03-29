Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФАС планирует вынести более 20 сделок на следующую правкомиссию

Экономика и бизнес
29 марта, 16:15 дата обновления: 29 марта, 16:25 UTC+3

Глава ведомства Игорь Артемьев не уточнил, какие именно заявки могут быть рассмотрены

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует вынести более 20 сделок на следующую правительственную комиссию по иностранным инвестициям, сказал журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.

"Там больше 20 (сделок - прим. ТАСС) уже", - сказал он, не уточнив, какие именно заявки могут быть рассмотрены комиссией.

Артемьев добавил, что пока нет ясности, будет ли проходить следующее заседании правкомиссии с нынешним составом правительства или уже с новым. В четверг замглавы ФАС Андрей Цыганов заявил, что на следующем заседании правкомиссии может быть принято решение о сделке по покупке нефтесервисной компанией Schlumberger пакета российской буровой компании Eurasia Drilling (EDC), основные условия которой с ФАС согласованы.

Кроме того, на комиссию вероятно будет вынесена сделка о покупке РФПИ с катарскими партнерами доли в DPWorld, отметил Артемьев. "Точно не помню, вроде будет", - сказал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Артемьев, Игорь Юрьевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова посоветовала Борису Джонсону повнимательнее читать Достоевского
2
Трое из 67 числившихся пропавшими без вести после пожара в Кемерове оказались живы
3
В Кемеровской области загорелся автобус, в котором ехала детская команда по волейболу
4
Захарова напомнила Лондону о высочайшем уровне его представленности на Играх 1936 года
5
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
Тулеев и его заместители перевели однодневный заработок семьям жертв пожара в ТЦ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама