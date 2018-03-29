ФАС не видит дефицита бензина в РФ, готовит штрафы при необоснованном росте цен

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит признаков дефицита на российском рынке бензина и готов штрафовать компании в случае необоснованного завышения цен на топливо, заявил глава ФАС Игорь Артемьев.

"У нас нет каких-то особых условий обращения этого товара или какого-то дефицита... почему должна цена плыть? Если она пойдет наверх, мы оштрафуем всех", - сказал он.

ФАС считает, что нормативы продажи нефтепродуктов на бирже достаточны, но каждый год примерно в одно время начинаются заявления о скором подорожании бензина, добавил глава ФАС. "10% (продажи на бирже - прим. ТАСС) достаточно, нужно следить за выполнением норматива. И еще нужно следить за тем, чтобы компании поддерживали тот резерв постоянного хранения, который они обязаны поддерживать, тогда все нормально", - считает Артемьев.