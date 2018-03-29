Мэрия Петрозаводска выставила на торги акции карельского банка "Онего" за 4,5 млн рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 марта. /ТАСС/. Власти Петрозаводска выставили на аукцион пакет из 3% акций единственного карельского банка "Онего", чтобы сократить дефицит городского бюджета. От приватизации планируют выручить минимум 4,5 млн рублей, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"В рамках программы приватизации планируется продажа 40,48 тыс. акций или 3,022% в уставном капитале банка "Онего". Процедура аукциона запланирована на 4 мая. Начальная стоимость - 4,51 млн рублей", - сказал собеседник агентства, уточнив, что продаются все акции, которыми владеет муниципалитет.

По его словам, заявки на участие в торгах принимают по 24 апреля. Сумма задатка составляет 902 тыс. рублей, шаг аукциона - 225 тыс. рублей. "Средства от продажи акций банка позволят сократить дефицит городского бюджета", - отметили в мэрии.

Согласно утвержденному бюджету Петрозаводска на 2018 год, доходы муниципалитета по итогам текущего года запланировали на уровне 4,6 млрд рублей, расходы - 4,7 млрд рублей, дефицит - 148 млн рублей.

В декабре 2015 года карельское правительство приватизировало пакет из 90,7% акций банка за 160 млн рублей при стартовой цене 121 млн рублей. Покупателем стало частное лицо.

Петрозаводский муниципально-коммерческий банк ПАО "Онего" создали 8 сентября 1993 года. Основные направления деятельности - кредитование физических и юридических лиц, обслуживание счетов организаций. Уставной капитал банка составляет 133,962 млн рублей. В банке 74 сотрудника.