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Товарооборот между Нижегородской областью и Арменией в 2017 году вырос на 15%

Экономика и бизнес
29 марта, 16:17 UTC+3

В прошлом году товарооборот между составил более $33 млн, отметил губернатор области Глеб Никитин

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НИЖНОВГОРОД, 29 марта. /ТАСС/. Товарооборот между Нижегородской областью и Арменией в 2017 году вырос на 15% по сравнению с 2016 годом. Об этом ТАСС сообщили в четверг в правительстве российского региона по итогам встречи временно исполняющего обязанности губернатора области Глеба Никитина с губернатором Вайоцдзорской области Армении Арутюном Саргсяном.

"В торгово-экономической сфере взаимодействие региона с Арменией идет поступательными темпами, в 2017 году товарооборот между Нижегородской областью и Республикой Арменией составил более $33 млн, увеличившись на 15% по сравнению с 2016 годом. При этом экспорт составил около $25 млн и увеличился на 8%, импорт - более $8 млн и увеличился на 43%", - привели в правительстве слова Никитина.

Саргсян, в свою очередь, отметил, что Армения будет прилагать все усилия для дальнейшего роста экономического потенциала и товарооборота. "Это будет касаться как сельскохозяйственной сферы, так и производства строительных материалов и развития сотрудничества в сфере культуры и образования", - пояснил он. В частности, представители Армении выразили заинтересованность в увеличении числа армянских студентов, обучающихся в вузах региона.

Отмечается, что поводом для визита армянской делегации стало ее участие в мероприятиях, посвященных 150-летию со дня рождения Максима Горького, которые проходят в регионе.

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