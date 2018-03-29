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Трамп раскритиковал Amazon, обвинив в недоплате налогов и разорении мелких магазинов

Экономика и бизнес
29 марта, 16:37 дата обновления: 29 марта, 16:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Ранее сообщалось, что глава Белого дома рассматривает возможность ужесточения налогового режима для компании

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ТАСС, 29 марта. Президент США Дональд Трамп в четверг обвинил компанию Amazon в том, что она недоплачивает налоги в бюджет и доводит до разорения небольшие магазины, которые не могут с ней конкурировать. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

"Я высказывал свою обеспокоенность по поводу Amazon задолго до выборов, - заявил Трамп. - В отличие от других, она платит мало налогов или вообще их не платит в бюджеты штатов и местного самоуправления, использует нашу почтовую систему как своего разносчика заказов, нанося тем самым огромный убыток США, и разоряет многие тысячи торговых фирм!"

В среду информационный портал Axios сообщил со ссылкой на источник, близкий к Трампу, о том, что президент США рассматривает возможность ужесточения налогового режима для компании Amazon, а также не исключает применения к ней мер в рамках законодательства по борьбе с монополиями и защиты конкуренции. После появления этой публикации в среду курс акций Amazon упал более чем 7%, в результате чего капитализация компания уменьшилась более чем на $53 млрд. В четверг стоимость акций корпорации поднялась, но полностью не восстановилась.

В среду официальный представитель Белого дома заявил агентству Reuters, что в настоящий момент администрация Трампа не рассматривает конкретных мер в отношении Amazon. При этом представитель Белого дома добавил, что администрация все время изучает различные варианты. В конце декабря прошлого года Дональд Трамп в Twitter высказался за то, чтобы повысить плату, которую американская государственная почтовая служба взимает с Amazon за доставку товаров покупателям.

Компания Amazon основана в 1994 году. Она является крупнейшей в мире компанией, продающей товары и услуги через интернет. Ее оборот, который в 2004 году был равен около $7 млрд, в 2016 году составил $136 млрд. Глава Amazon Джефф Безос является богатейшим человеком планеты, по данным рейтингов журнала Forbes и агентства Bloomberg, которое оценивает его состояние в $120 млрд. Безос владеет газетой The Washington Post, которая нередко критикует Трампа.

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