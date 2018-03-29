"Дочка" "Русала" рассматривает меры по исключению продукции компании из списка пошлин США

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Североамериканская "дочка" "Русала" - Rusal America - планирует использовать механизм исключения российского алюминия из нового списка пошлин в США. Об этом сообщила журналистам генеральный директор "Русала" Александра Бурико в кулуарах Столыпинского форума.

"Мы работаем над возможными исключениями, и все необходимые запросы будут направляться в ближайшее время с тем, чтобы защитить наших потребителей в Америке от дополнительной нагрузки в виде пошлин. Они (Rusal America, торговая компания "Русала" в США - прим. ТАСС) рассматривают сейчас возможные меры, которые помогут нам получить освобождение от пошлин на все виды продукции, которые мы продаем в США", - сказала она.

Министерство торговли США 19 марта приступило к приему заявок на исключение из списка пошлин отдельных видов металлопродукции. Заявки должны обосновать отсутствие такой продукции надлежащего качества или в достаточном количестве на внутреннем рынке США. В ведомстве ожидают, что таких заявок будет примерно 4,5 тыс. На принятие решений по ним отводится 90 дней.

22 марта стало известно, что уже порядка 200 американских компаний подали такие заявки. Министерство торговли США пытается "минимизировать" возможные негативные последствия введения новых пошлин для американских импортеров, подчеркнул глава ведомства Уилбур Росс.

Уже поданы иски

Ранее "дочки" "Северстали" - Severstal Export GmbH и Severstal Export Miami Corp. - подали иск против правительства США в Федеральный суд по вопросам международной торговли США. В исковом заявлении компании требуют ввести судебный запрет на применение 25-процентной пошлины на импорт в США продукции "Северстали", а также рассмотреть дело в ускоренном порядке (14 дней).

Представитель Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) сообщал ТАСС, что североамериканская "дочка" производителя стали - NLMK USA - воспользовалась механизмом подачи заявок на исключение продукции НЛМК (слябы) из-под действия новых пошлин.

С 23 марта в США вступили в силу новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию, которые применяются ко всем основным видам проката и полузаготовки. Размер пошлин составляет 25% для стали и 10% для алюминия для всех стран, которые поставляют продукцию в США. Пошлины временно (до 1 мая) не будут вводиться на продукцию из Австралии, Аргентины, Бразилии, Канады, Мексики, Республики Корея, а также из стран Евросоюза.