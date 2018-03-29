Терминалы для безналичного расчета появятся во всем общественном транспорте Сочи

КРАСНОДАР, 29 марта. /ТАСС/. Терминалы для безналичной оплаты проезда появятся во всем общественном транспорте Сочи до конца года, сообщил в четверг журналистам управляющий Краснодарским отделением ПАО "Сбербанк", которое является одним из участников проекта, Андрей Орешко.

"В 2018 году планируется весь транспорт города Сочи обеспечить терминалами безналичной оплаты", - говорится в материалах презентации Орешко.

По его данным, на начало года подобными терминалами оснастили более 100 транспортных средств.

"Учитывая, что Сочи посещают очень много туристов, и многие предпочитают не наличку в карманах носить, а карты, то это будет очень удобно", - добавил Орешко.

Ранее сообщалось, что возможность рассчитываться картой появится во всех муниципальных автобусах Сочи к чемпионату мира по футболу, часть матчей которого пройдет в этом городе в июне.