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Путин поручил увеличить в 2019 году объем субсидирования производителей сельхозтехники

Экономика и бизнес
29 марта, 17:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Глава государства также поручил рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон, которые позволят получать субсидии на приобретение сельхозтехники российского производства в лизинг и кредит

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил предусмотреть в бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов увеличение объема субсидирования производителей сельхозтехники. Соответствующий пункт содержится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам заседания президиума Госсовета, которое президент провел 1 февраля в Ростове-на-Дону.

"Правительству РФ при подготовке проекта федерального закона <…> (о бюджете на 2019 год и плановый период) предусмотреть увеличение средств субсидирования производителей сельскохозяйственной техники", - говорится в документе.

Также Путин поручил кабмину и главам регионов рассмотреть вопрос о внесении поправок в законодательство, предусматривающих предоставление субсидий за счет средств федерального и региональных бюджетов "на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования российского производства, в том числе в лизинг и кредит". Доклад по этому вопросу должен быть сделан до 1 мая 2018 года.

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