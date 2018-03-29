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Путин поручил включить вклады малых предприятий в систему страхования

Экономика и бизнес
29 марта, 17:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Президент также дал поручение провести мониторинг применения валютного законодательства в отношении высокотехнологичных и экспортоориентированных компаний

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Действие системы страхования вкладов физических лиц будет распространено и на вклады, которые делают малые предприятия. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ вместе с Банком России "обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих распространение действия системы страхования вкладов физических лиц на вклады, размещаемые микропредприятиями и малыми предприятиями в кредитных организациях".

Как говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля, кабмин и Банк России также должны "провести мониторинг применения валютного законодательства РФ в отношении высокотехнологичных экспортоориентированных компаний". Оба эти указания должны быть выполнены к 1 сентября 2018 года.

Кроме того, Путин распорядился до 1 октября "представить предложения по устранению избыточных административных барьеров при совершении финансовых операций, связанных с экспортом высокотехнологичных продукции и услуг, в том числе по внесению соответствующих изменений" в законодательство РФ.

Президент рекомендовал Банку России "применять дифференцированный подход при регулировании предоставления кредитными организациями кредитов юридическим лицам с учетом конечной цели использования кредитов, повышения эффективности операционной деятельности таких юридических лиц и совершения ими сделок по слиянию и поглощению". Банку России также следует "рассмотреть возможность создания для финансовых организаций стимулов к осуществлению ими инвестиций на основе проектного финансирования".

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