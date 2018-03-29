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Путин дал правительству поручения по поддержке инвестиционных проектов в регионах

Экономика и бизнес
29 марта, 17:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Кабмину предстоит внести поправки в законодательство о включении расходов региональных государственных фондов развития промышленности в состав расходов, учитываемых при распределении дотаций

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал правительству ряд поручений по поддержке инвестиционных проектов в регионах по итогам заседания президиума Государственного совета РФ, которое состоялось 1 февраля.

В частности, кабмину предстоит внести поправки в законодательство о включении расходов региональных государственных фондов развития промышленности в состав расходов, учитываемых при распределении дотаций субъектам РФ из федерального бюджета.

Глава государства также поручил правительству подготовить предложения об установлении упрощенного порядка предоставления регионам федеральных земельных участков для реализации инвестиционных проектов, об использовании механизма единой субсидии на возмещение части процентной ставки по инвесткредитам предприятий обрабатывающей промышленности. Кабинет министров до 1 декабря должен будет рассмотреть вопрос об эффективности предоставления предприятиям машиностроения промышленных субсидий и представить предложения и внесении необходимых поправок в законодательство.

Путин поручил до 1 ноября включить в стратегию пространственного развития РФ рекомендаций по размещению объектов промышленности на территориях регионов исходя из их транспортно-логистических и ресурсно-сырьевых особенностей, сформировать реестр промышленных предприятий с господдержкой, реализованных, реализуемых и планируемых к реализации индустриальных и инфраструктурных проектов федерального и регионального значения, "предусмотрев включение в указанный реестр информации об объектах инфраструктуры и их мощностях", говорится в документе.

Кроме того, к 1 августа правительству поручено представить предложения о целесообразности создания новых особых экономических зон, "исходя из необходимости внедрения единых подходов к их созданию и функционированию с ранее учетом выявленных недостатков".

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