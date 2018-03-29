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Минфин ожидает принятия Госдумой закона о переходе на НДД в I чтении в ближайшую неделю

Экономика и бизнес
29 марта, 17:24 UTC+3

Об этом сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики министерства Алексей Сазанов

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Минфин России ожидает, что закон о новом режиме налогообложения в нефтяной отрасли - переход с налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на налог на дополнительный доход (НДД) - будет принят Госдумой в первом чтении в ближайшую неделю. Об этом сообщил ТАСС глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

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"В ближайшую неделю, надеемся, будет принят в первом чтении", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Суть законопроекта

Сейчас нефтяные компании платят налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортные пошлины, эти налоги взимаются с выручки. Налог на дополнительный доход должен частично заменить НДПИ. При этом уплата НДПИ сохраняется, но на более низком уровне. Ставка НДД составит 50%, в отличие от НДПИ, он будет взиматься не с объемов добываемой нефти, а с дохода от ее продажи за вычетом экспортной пошлины, сниженного НДПИ, расходов на добычу и транспортировку.

НДД будет распространяться на четыре группы месторождений. Первая группа - новые месторождения в Восточной Сибири с выработанностью менее 5%; вторая группа - месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине; третья группа - действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80% (при квоте на добычу не более 15 млн тонн); четвертая группа - новые месторождения в Западной Сибири с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 50 млн тонн в год.

Для новых месторождений предусмотрены льготные налоговые условия: льготный период по уплате НДПИ, перенос убытков текущего периода на будущие периоды, а также учет исторических убытков для новых месторождений новых регионов нефтедобычи.

По оценке Минфина, добыча с режимом НДД будет в первые годы составлять около 22 млн тонн, или 4% от годовой добычи России.

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