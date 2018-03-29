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Первый МФЦ для иностранных инвесторов откроется на Кубани в апреле

Экономика и бизнес
29 марта, 17:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Как сообщил замгубернатора региона Василий Швец, многофункциональный центр будет предоставлять для наших зарубежных партнеров полный спектр всевозможных сервисов для создания бизнеса

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Первый в России специальный многофункциональный центр по предоставлению услуг для иностранных инвесторов, заработает в Краснодарском крае уже в апреле, сообщил в четверг замгубернатора региона Василий Швец.

"В апреле в Краснодаре заработает первый в России специальный многофункциональный центр для иностранных инвесторов. Он будет предоставлять для наших зарубежных партнеров полный спектр всевозможных сервисов для создания бизнеса, для развития проектов в Краснодарском крае", - сказал он, представляя туристический и курортный потенциал региона в Торгово-промышленной палате РФ.

Швец уточнил, что проектные менеджеры МФЦ будут работать с иностранными клиентами как на английском, так и на других языках. Зарубежные инвесторы смогут получить в центре всевозможную помощь, которая может понадобиться для открытия бизнеса в Краснодарском крае, - от юридических услуг до помощи переводчиков.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе действует уже около 300 предприятий с участием капитала более чем из 30 государств.

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