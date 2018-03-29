Первый МФЦ для иностранных инвесторов откроется на Кубани в апреле

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Первый в России специальный многофункциональный центр по предоставлению услуг для иностранных инвесторов, заработает в Краснодарском крае уже в апреле, сообщил в четверг замгубернатора региона Василий Швец.

"В апреле в Краснодаре заработает первый в России специальный многофункциональный центр для иностранных инвесторов. Он будет предоставлять для наших зарубежных партнеров полный спектр всевозможных сервисов для создания бизнеса, для развития проектов в Краснодарском крае", - сказал он, представляя туристический и курортный потенциал региона в Торгово-промышленной палате РФ.

Швец уточнил, что проектные менеджеры МФЦ будут работать с иностранными клиентами как на английском, так и на других языках. Зарубежные инвесторы смогут получить в центре всевозможную помощь, которая может понадобиться для открытия бизнеса в Краснодарском крае, - от юридических услуг до помощи переводчиков.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе действует уже около 300 предприятий с участием капитала более чем из 30 государств.