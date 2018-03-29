Россельхознадзор с 30 марта запрещает импорт пекинской капусты из Белоруссии

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Россельхознадзор с 30 марта запрещает ввоз в Россию из Белоруссии пекинской капусты. Об этом говорится в сообщении российского ведомства.

"Россельхознадзор с 30 марта 2018 года запрещает ввоз капусты пекинской происхождением Республика Беларусь и третьих стран в сопровождении белорусских фитосанитарных сертификатов до результатов экспертных переговоров с Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь", - отметили в ведомстве.

Такое решение было принято после того, как специалисты Россельхознадзора предотвратили ввоз в Россию 18,5 т произведенной в Польше пекинской капусты, которая перевозилась под видом белорусской продукции. Товар, якобы произведенный ФХ "Кушнеры" (Брестская область, Белоруссия), сопровождался фитосанитарным сертификатом, выданным Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии. Однако на пяти упаковках вместе с белорусскими маркировочными этикетками выявлена польская маркировка. При этом при проведении авторизации фитосанитарного сертификата белорусская сторона подтвердила факт выдачи этого документа.