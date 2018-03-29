Шесть станций построят на Бирюлевской ветке московского метро

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Шесть станций появятся на новой радиальной линии московского метро, которая соединит район Бирюлево с Большой кольцевой линией метрополитена (БКЛ). Об этом сообщается в четверг на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу сделать метро максимально доступным для горожан. Сегодня еще есть районы, не охваченные линиями столичной подземки. Один из них - Бирюлево. Сегодня при сооружении БКЛ метро закладывается возможность строительства новых радиальных направлений, в том числе в этот район", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Он уточнил, что на Бирюлевской линии появятся шесть станций: "Кленовый бульвар", "Курьяново", "Сабурово", "Царицыно", "Бирюлево-Восточное" и "Бирюлево-Западное". "Благодаря этой ветке метро придет в районы Нагатино-Садовники, Печатники, Москворечье-Сабурово и Бирюлево. Столичная подземка станет ближе почти для полумиллиона горожан", - отметил Хуснуллин.

В феврале Собянин принял участие в открытии первых пяти станций Большой кольцевой линии столичного метрополитена. По его словам, в течение ближайших 4-5 лет будут построены остальные станции БКЛ. Собянин отметил, что новая линия метро охватит срединные части Москвы и разгрузит действующие линии подземки.

Как отметил Хуснуллин, БКЛ не только снизит нагрузку на существующие станции метро, но и сформирует масштабный задел для будущего развития подземки. В частности, от кольца планируется протянуть еще Рублево-Архангельскую линию, которая возьмет начало от стации БКЛ "Улица Народного Ополчения", а от станции "Улица Новаторов" протянется линия в Коммунарку и Троицк.