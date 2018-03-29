Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шесть станций построят на Бирюлевской ветке московского метро

Экономика и бизнес
29 марта, 17:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Станции охватят районы Нагатино-Садовники, Печатники, Москворечье-Сабурово и Бирюлево

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Шесть станций появятся на новой радиальной линии московского метро, которая соединит район Бирюлево с Большой кольцевой линией метрополитена (БКЛ). Об этом сообщается в четверг на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу сделать метро максимально доступным для горожан. Сегодня еще есть районы, не охваченные линиями столичной подземки. Один из них - Бирюлево. Сегодня при сооружении БКЛ метро закладывается возможность строительства новых радиальных направлений, в том числе в этот район", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Он уточнил, что на Бирюлевской линии появятся шесть станций: "Кленовый бульвар", "Курьяново", "Сабурово", "Царицыно", "Бирюлево-Восточное" и "Бирюлево-Западное". "Благодаря этой ветке метро придет в районы Нагатино-Садовники, Печатники, Москворечье-Сабурово и Бирюлево. Столичная подземка станет ближе почти для полумиллиона горожан", - отметил Хуснуллин.

В феврале Собянин принял участие в открытии первых пяти станций Большой кольцевой линии столичного метрополитена. По его словам, в течение ближайших 4-5 лет будут построены остальные станции БКЛ. Собянин отметил, что новая линия метро охватит срединные части Москвы и разгрузит действующие линии подземки.

Как отметил Хуснуллин, БКЛ не только снизит нагрузку на существующие станции метро, но и сформирует масштабный задел для будущего развития подземки. В частности, от кольца планируется протянуть еще Рублево-Архангельскую линию, которая возьмет начало от стации БКЛ "Улица Народного Ополчения", а от станции "Улица Новаторов" протянется линия в Коммунарку и Троицк.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Собянин, Сергей Семенович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Состояние Юлии Скрипаль улучшается
2
Украина не выдаст пранкера Вольнова, сообщившего о якобы сотнях погибших в Кемерове
3
Захарова посоветовала Борису Джонсону повнимательнее читать Достоевского
4
Трое из 67 числившихся пропавшими без вести после пожара в Кемерове оказались живы
5
В Кемеровской области загорелся автобус, в котором ехала детская команда по волейболу
6
Москва требует от Киева возвращения судна "Норд", задержанного в Азовском море
7
Захарова: Россия отреагирует, если США арестуют российские активы из-за дела Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама