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На время ЧМ-2018 между Москвой и Петербургом запустят дополнительные "Сапсаны"

Экономика и бизнес
29 марта, 18:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

В РЖД пояснили, что в период с 15 июня по 13 июля ежедневно будут ходить поезда №761/763 Санкт-Петербург - Москва и №762/764 Москва - Санкт-Петербург, обычно курсирующие только в выходные дни

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Компания "Российские железные дороги" увеличит количество рейсов поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом на время проведения чемпионата мира по футболу летом 2018 года. Об этом в четверг сообщает пресс-служба перевозчика.

"В целях улучшения качества обслуживания пассажиров и повышения доступности поездок во время проведения в России чемпионата мира по футболу ОАО "РЖД" увеличивает количество рейсов поездов "Сапсан", курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом", - сообщили в компании.

Уточняется, что с 15 июня по 13 июля поезда №761/763 Санкт-Петербург - Москва и №762/764 Москва - Санкт-Петербург, курсирующие только по субботам и воскресеньям, будут ходить ежедневно.

Во время чемпионата мира по футболу между Москвой и Петербургом ежедневно будут курсировать 30 поездов "Сапсан" в сутки, в том числе шесть поездов сдвоенными составами (20 вагонов).

Билеты на дополнительные поезда уже продают. Их можно оформить во всех кассах дальнего следования и онлайн на официальном сайте РЖД, а также с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".

Первый в России чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

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