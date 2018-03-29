"Почта России" начнет принимать таможенные сборы за интернет-покупки с мая

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Оплата таможенных сборов при превышении порога беспошлинного ввоза интернет-заказов из-за рубежа через "Почту России" будет запущена с мая этого года, сообщил ТАСС глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

"Я надеюсь, что в мае. В последующем это будет тиражировано на всех перевозчиков, которые захотят участвовать", - сказал он.

Сазанов напомнил, что ранее Минфин ввел понятие уполномоченного оператора, который будет наделен правами по сбору и перечислению таможенных платежей за физических лиц в пользу Федеральной таможенной службы (ФТС). В первую очередь это касается платежей за интернет-покупки свыше €1 тыс.