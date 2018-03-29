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"Почта России" начнет принимать таможенные сборы за интернет-покупки с мая

Экономика и бизнес
29 марта, 17:50 дата обновления: 29 марта, 18:17 UTC+3

Ранее Минфин ввел понятие уполномоченного оператора, который сможет собирать таможенные платежи в пользу ФТС

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Оплата таможенных сборов при превышении порога беспошлинного ввоза интернет-заказов из-за рубежа через "Почту России" будет запущена с мая этого года, сообщил ТАСС глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

"Я надеюсь, что в мае. В последующем это будет тиражировано на всех перевозчиков, которые захотят участвовать", - сказал он.

Сазанов напомнил, что ранее Минфин ввел понятие уполномоченного оператора, который будет наделен правами по сбору и перечислению таможенных платежей за физических лиц в пользу Федеральной таможенной службы (ФТС). В первую очередь это касается платежей за интернет-покупки свыше €1 тыс.

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Сазанов, Сергей Владимирович
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