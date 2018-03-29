Минсельхоз согласовал с ФАС минимальные цены на зерно в случае проведения интервенций

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Минсельхоз России согласовал с ФАС России предельные уровни минимальных цен на зерно урожая 2018 года в случае, если будет принято решение о проведении государственных закупочных интервенций в 2018-2019 годах, а также подготовил проект приказа о минимальных ценах на молочную продукцию на случай проведения интервенций. Об этом говорится в сообщении министерства.

Как отмечает Минсельхоз, в случае, если такое решение будет принято, то всем субъектам России могут быть установлены цены на следующем уровне с учетом НДС: на мягкую пшеницу 1-го класса - 10 900 рублей за тонну, на мягкую пшеницу 2-го класса - 9 900 рублей за тонну, на мягкую пшеницу 3-го класса - 8 900 рублей за тонну, на мягкую пшеницу 4-го класса - 7 600 рублей за тонну, на мягкую пшеницу 5 000 - 6 400 рублей за тонну. Цена на рожь не ниже 3-го класса будет установлена в размере 5 900 рублей за тонну с учетом НДС, на ячмень - 6 500 рублей за тонну с учетом НДС, на кукурузу не ниже 3-го класса - 7 100 рублей за тонну с учетом НДС. "Включение в данный перечень информации о ценах на пшеницу 1-го и 2-го классов направлено на стимулирование производства пшеницы высокого качества", - отмечает Минсельхоз.

Государственные интервенции по закупке и продаже зерна (товарные) проводятся в России с 2001 года для регулирования внутренних цен. Осенью, после поступления урожая на рынок, цены снижаются, поэтому государство закупает зерно у аграриев, чтобы поддержать их, а зимой и весной, чтобы не допустить роста цен, государство продает зерно из интервенционного фонда. В текущем сельхозгоду решение о проведение интервенций пока не принято. В январе в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации глава Минсельхоза Александр Ткачев назвал зерновые интервенции "вредным инструментом" стабилизации цен.

Предложение по молоку

Минсельхоз также сообщил о том, что проект приказа министерства о предельных уровнях минимальных цен на молоко сухое и масло сливочное в случае, если будет принято решение о проведении закупочных интервенций в 2018 году, направлен на согласование в ФАС. Министерство предлагает установить предельные уровни минимальных цен из расчета в 24 100 рублей за тонну на сырое молоко, произведенное на территории России, на сухое обезжиренное молоко - 224 000 рублей за тонну, на сухое молоко, кроме обезжиренного, - 296 000 рублей за тонну, на сливочное масло- 344 000 рублей за тонну. "Механизм закупочных интервенций на рынке молока и молочной продукции предусматривает организацию товарных интервенций через биржевые торги, а также обязательный обратный выкуп продукции", - пояснили в Минсельхозе.

В ходе съезда Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") в феврале Ткачев говорил о том, что российский рынок молока в настоящее время не нуждается в проведении интервенций. При этом, по его мнению, интервенции могут иметь и негативные последствия. В том числе могут быть созданы избыточные запасы, которые в перспективе будет необходимо реализовывать с дисконтом в 15%.

"Решения о проведении закупочных зерновых и молочных интервенций будет принято в зависимости от ситуации на внутреннем рынке", - подчеркнули сегодня в Минсельхозе.