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ОСК задействует астраханскую верфь "Красные Баррикады" при строительстве двух химовозов

Экономика и бизнес
29 марта, 18:29 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 29, марта. /ТАСС

В корпорации добавили, что в дальнейшем планируют увеличить "степень вовлечения завода в работу по строительству новых судов"

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АСТРАХАНЬ, 29 марта. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) рассчитывает привлечь мощности одного из крупнейших астраханских судостроительных заводов "Красные Баррикады", признанный банкротом, который должен войти в ОСК, к строительству двух химовозов. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе корпорации.

"Выбор пути интеграции судостроительного завода "Красные Баррикады", находящегося в крайне сложном экономическом положении, зависит от многих внешних обстоятельств и условий, не контролируемых ОСК. Корпорация изыскивает возможности загрузки предприятия в рамках кооперации. В настоящий момент прорабатываются способы привлечения верфи к работе над двумя химовозами проекта 00216, которые в ближайшее время будут размещены на АСПО [Астраханское судостроительное производственное объединение]", - сказали в пресс-службе, не уточнив заказчика и суммы контракта.

В ОСК также добавили, что "в дальнейшем, по мере восстановления компетенций, степень вовлечения завода в работу по строительству новых судов будет увеличиваться".

Завод "Красные баррикады" основали 118 лет назад, он специализируется на строительстве плавучих морских буровых установок, платформ, а также судов различного назначения. В декабре прошлого года Арбитражный суд Астраханской области признал судостроительный завод банкротом и открыл в отношении верфи конкурсное производство. В январе этого года глава ОСК Алексей Рахманов сообщил, что корпорация приняла окончательное решение о вхождении этой верфи в свою структуру.

В отношении бывшего руководства "Красных Баррикад" возбудили уголовные дела по фактам сокрытия налогов и невыплаты зарплаты сотрудникам предприятия на сумму более 55 млн рублей. Кроме того, ранее Икрянинский суд области признал гендиректора завода, двоих его заместителей и главного бухгалтера виновными в сокрытии налогов на сумму 65 млн рублей. Им было назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей каждому.

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