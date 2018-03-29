Псковской области из федерального бюджета дополнительно выделили более 1,5 млрд рублей

ПСКОВ, 29 марта. /ТАСС/. Бюджет Псковской области увеличился более чем на 1,5 млрд рублей за счет поступлений из федерального бюджета. Об этом сообщил в четверг временно исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Ведерников на очередной сессии Псковского областного собрания депутатов.

"Мы получаем крупные дотации из федерального бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ. Благодаря нашей с вами совместной работе, усилиям областной администрации, Псковского областного собрания область получит более 1,5 млрд рублей на решение актуальных в нашем регионе проблем", - сказал Ведерников, обращаясь к депутатам.

Он также добавил, что дополнительные средства направят на реализацию майских указов президента РФ, на индексацию зарплаты работников бюджетной сферы в связи с увеличением МРОТ, а также на создание 660 дополнительных мест в дошкольных учреждениях для детей от двух месяцев до трех лет. На эти цели Псковская область получит более 400 млн рублей. Почти 50 млн рублей направят на ремонт региональных дорог, также планируется выделить 450 млн рублей - на строительство путепровода в Великих Луках и 300 млн рублей - на завершение строительства объездной дороги вокруг Пскова.

С учетом всех изменений, озвученных руководителем региона, доходы бюджета Псковской области в этом году составят 28,83 млрд рублей. Расходы региональной казны запланированы в размере 29 млрд рублей. Бюджет по-прежнему остается дефицитным.

Псковская область в 2017 году выполнила майские указы президента, несмотря на объем госдолга региона, который превышает 90% от ежегодных собственных доходов региональной казны и составляет 16,3 млрд рублей. Доходы областного бюджета в 2018 году запланировали в размере 26,72 млрд рублей. Предполагалось, что расходы в этому году составят 27,08 млрд рублей. Более 1,5 млрд рублей, которые в этом году получит регион, являются безвозмездными поступлениями из федеральной казны.