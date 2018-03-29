Система tax free заработает во всех городах ЧМ-2018 к началу июня

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Система tax free будет запущена к началу июня в аэропортах всех городов, принимающих Чемпионат мира по футболу - 2018, сообщил ТАСС глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

"Мы должны уточнить ряд приказов Минфина и Федеральной таможенной службы, постановлений правительства и активно этим заняты. Все должно заработать к началу июня", - сказал Сазанов.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Вопрос о том, успеют ли до этого момента создать отечественного оператора системы tax free, остается открытым. Планируется, что российский оператор будет работать вместе с двумя зарубежными - Global Blue и Premier Tax Free.

Система tax free запущена в России с января 2018 года, однако документооборот в электронной форме между ретейлерами, оператором системы, Федеральной таможенной службой, Федеральной налоговой службой и покупателем заработает только с октября 2018 года.

Новая система позволяет гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), компенсировать НДС, уплаченный при покупке товаров в России, при их вывозе за пределы таможенной территории ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу необходимо приобрести в течение одного дня товары на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога и оформить документ (чек) на них.