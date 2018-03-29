Минтруд намерен увеличить размер пособия по безработице с 2019 года

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Минтруд уведомил о начале разработки законопроекта, который упростит назначение пособия по безработице и увеличит его размер. Соответствующая информация размещена в четверг на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом федерального закона предлагаются к внесению изменения условий назначения и сроков выплаты пособия по безработице, позволяющие увеличить размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице, а также повысить уровень доступности социальной поддержки ищущих работу граждан", - говорится на портале проектов. Согласно информации Минтруда, планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу - январь 2019 года.

Отмечается, что законопроект разработан в целях улучшения социальной поддержки безработных граждан и стимулирования их к активному поиску работы. "Размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице не изменялись с 2009 года, и в настоящее время пособие по безработице не обеспечивает необходимого уровня замещения утраченного заработка даже на уровне прожиточного минимума", - информирует Минтруд.

Ранее глава Счетной палаты Татьяна Голикова в интервью "Российской газете" заявила, что пособия по безработице сегодня из-за их низкого уровня не представляют интереса для людей и не выполняют свою функцию. Люди не видят смысла регистрироваться в службе занятости, собирать бумаги, чтобы получать пособия, на которые невозможно прожить, добавила она.

По ее словам, данный законопроект позволит повысить минимальную и максимальную величины пособия по безработице, ежегодно устанавливаемые правительством РФ. В ближайшее время законопроект будет размещен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сегодня минимальный размер пособия по безработице в России составляет 850 рублей, максимальный - 4,9 тыс. рублей.