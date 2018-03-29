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Кабмин в ближайшее время обсудит снижение порога беспошлинного ввоза интернет-заказов

Экономика и бизнес
29 марта, 18:25 UTC+3

Возможно снижение лимита с €1000 до €500 или €200, сказал глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Правительство в ближайшее время вернется к обсуждению вопроса понижения порога беспошлинного ввоза в Россию посылок из зарубежных интернет-магазинов, который сейчас составляет €1000. Об этом глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов сообщил ТАСС.

"Вопрос будет обсуждаться в правительстве в ближайшее время. Обсуждаются разные параметры (снижения лимита беспошлинного ввоза - прим. ТАСС) - €500, €200 на первом этапе. Пока окончательных решений нет", - сказал Сазанов.

Он подчеркнул, что при принятии решения важно понимать, насколько увеличится объем оформления таможенных документов и готовность информационных систем Федеральной таможенной службы (ФТС) этот объем обрабатывать. "Это в том числе будет влиять на тот порог, который будет установлен", - сказал Сазанов.

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Персоны
Сазанов, Сергей Владимирович
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