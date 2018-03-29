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Власти Тульской области в июне предложат на обсуждение инвестстратегию региона

Экономика и бизнес
29 марта, 18:54 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 29, марта. /ТАСС

В инвестиционной стратегии учтут интересы не только крупных компаний, но также малого и среднего бизнеса

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ТУЛА, 29 марта. /ТАСС/. Правительство Тульской области планирует в июне 2018 года начать общественное обсуждение инвестиционной стратегии региона. Она будет действовать до 2035 года, и ставка делается, в том числе на развитие экспортных возможностей, сообщил журналистам заместитель председателя областного правительства Григорий Лаврухин.

"Инвестиционная стратегия Тульской области будет принята на срок до 2035 года. Наша задача - анализируя рынки, структуру импорта, структуру экспортного потенциала РФ, заложить в инвестиционную стратегию те ниши, в которые выгодно приходить инвесторам. Проект документа будет готов примерно к июню 2018 года, и сразу же мы представим ее для широкого общественного обсуждения с участием и жителей, и экспертов", - сказал Лаврухин.

По его словам, развитие экспортного направления - один из приоритетов для экономики Тульской области. "Тульская область имеет торгово-экономические отношения со 138 странами мира, причем сотрудничество с 12 из них началось в 2017 году. Экспорт товаров из региона по стоимости превысил объемы импорта в 3,6 раза, а общий объем инвестиций в экономику региона в прошлом году достиг 127 млрд рублей", - отметил Лаврухин.

В инвестиционной стратегии учтут интересы не только крупных компаний, но также малого и среднего бизнеса. "Мы делаем упор на более качественное предоставление возможностей для обучения начинающих предпринимателей, предоставлении им финансовой поддержки, помощи в регистрации юридических лиц, поиске ниш для ведения бизнеса, выхода на экспорт, модернизации производства", - добавил зампреда правительства региона.

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