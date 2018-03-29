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"Черкизово" планирует в мае-июне запустить две свиноводческих площадки под Пензой

Экономика и бизнес
29 марта, 19:02 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 29, марта. /ТАСС

Основатель компании Игорь Бабаев добавил, что группа рассматривает возможность открытия еще четырех площадок в регионе

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ПЕНЗА, 29 марта. /ТАСС/. Две свиноводческие площадки под Пензой, рассчитанные на 20 тыс. голов каждая, начнут работу в мае-июне текущего года. Об этом сообщил в четверг журналистам основатель группы "Черкизово" Игорь Бабаев в ходе посещения Пензы.

"У нас есть возможности для единовременного содержания поросят в Пензенской области на 110 тыс. голов. Мы в мае-июне запускаем два новых кластера по 20 тыс. голов. Итого будет в этом году примерно 150 тыс. голов", - сказал Бабаев.

Он добавил, что группа "Черкизово" рассматривает возможность открытия еще четырех свиноводческих площадок в регионе. Положительное решение вопроса будет зависеть от ситуации с АЧС в Пензенской области, уточнил Бабаев. "Таким образом, объем свиноводства в ближайшее время может быть достигнуть 250 тыс. голов. Это примерно 50 тыс. тонн мяса", - добавил основатель "Черкизово".

По его словам, увеличение поголовья свиней заставляет компанию инвестировать в наращивание производства кормов и модернизацию системы убоя. "На пензенском мясокомбинате стоит убойная линия производительностью 170-180 голов в час. Нас это уже не устраивает. Мы рассматривает возможность поставить вторую линию по убою на 200 голов в час", - отметил Бабаев.

Ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил ТАСС, что реализация проекта "Черкизово" сможет вывести регион на лидирующие позиции по производству мяса в ПФО. Власти рассчитывают, что с реализацией этого и других крупных инвестпроектов в животноводстве производство мяса увеличится с 285 тыс. тонн до 500 тыс. тонн к 2035 году.

Как следует из данных официального сайта "Черкизово", помимо свинокомплексов, в число активов группы в регионе входят также птицефабрика "Васильевская", Пензенский мясоптицекомбинат, Михайловский комбикормовый завод.

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