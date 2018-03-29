Росавтодор планирует тесты движения беспилотных машин на автоподходе к Крымскому мосту

РЯЗАНЬ, 29 марта. /ТАСС/. Росавтодор прорабатывает возможность протестировать движение беспилотных автомобилей, в частности на пока закрытом для пользования автоподходе к Крымскому мосту. Об этом сообщил замглавы Росавтодора Игорь Астахов на конференции "Интеллектуальные транспортные системы - регионам" в Рязани.

"Министр транспорта на коллегии рассказал, что мы прорабатываем возможность пилотного (тестового) проезда беспилотного автомобиля, в частности на автоподходе к Крымскому мосту", - сказал Астахов.

СПЕЦПРОЕКТ Крымский мост: главные факты о стройке века В декабре 2018 года первый автомобиль должен проехать по мосту через Керченский пролив

Он напомнил, что дорожные ведомства выступили с инициативой оснастить инфраструктуру дорог так, чтобы беспилотные автомобили впоследствии могли двигаться по ним безаварийно, комфортно и быстро.

"Сейчас вместе с автопроизводителями, вместе с научными школами, и вместе со структурами, которые занимаются связью, радионавигацией, мы реализуем этот проект. Он будет реализован на закрытой дороге, потому что законодательства, которое сейчас допускает движение автомобилей по дорогам общего пользования в беспилотном режиме, нет", - добавил он.

По словам Астахова, такой пилотный проект может послужить основанием для принятия соответствующего законодательства. "Сначала хотим получить первый опыт. Пусть на закрытых участках дорог, и потом вырабатывать нормативы, чтобы это движение было легитимным не только на закрытых, но и на открытых участках", - пояснил замглавы Росавтодора.

Ежегодная конференция "Интеллектуальные транспортные системы - регионам", на которой обсуждается внедрение современных технологий для повышения безопасности на дорогах, проходит в Рязани 29-30 марта при поддержке Минтранса РФ и Росавтодора в рамках форума "Интеллектуальные транспортные системы России".