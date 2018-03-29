Ижевское предприятие в 2018 году начнет поставки пружин для автомобилей Peugeot и Citroen

ИЖЕВСК, 29 марта. /ТАСС/. Ижевский научно-производственный центр "Пружина" планирует в июне 2018 года начать поставки пружин для автомобилей Peugeot и Citroen, которые выпускаются на предприятии в Калуге.

Об этом в четверг сообщил корреспонденту ТАСС коммерческий директор предприятия Максим Осетров. "Калужское предприятие "Пежо-Ситроен Митсубиси Аутомотив Рус (ПСМА Рус)", мы собираемся стать их серийными поставщиками в этом году, если все удачно, то уже в июне", - сказал он. Осетров уточнил, что речь идет о поставках пружин для автомобилей марок для Peugeot и Citroen.

По его словам, в настоящее время на территории России нет ни одного предприятия, которое бы изготавливало пружины для автомобилей, которые выпускаются "иностранными производителями легковых автомобилей", и ижевская компания станет пионером в данном направлении.

Осетров отметил, что сейчас на предприятии завершаются испытания пружин для "ПСМА Рус", кроме того, на НПЦ "Пружина" уже работают над прототипами для других компаний. По его словам, на ижевском предприятии рассчитывают производить пружины не только для калужского автозавода, но для альянса "Рено-Ниссан-АвтоВАЗ".

Генеральный директор НПЦ "Пружина" Сергей Кривошеев рассказал в четверг журналистам, что объемы производства на предприятии в 2017 году выросли на 20%, объем производства составил 1,6 млн штук для грузовых вагонов, локомотивов, электропоездов. НПЦ "Пружина" в настоящее время обеспечивает более 50% потребности российского рынка в железнодорожных пружинах.

С 2014 года НПЦ "Пружина" входит в состав научно- производственной корпорации "Объединенная Вагонная Компания", железнодорожного холдинга в сфере производства, лизинговых и транспортных услуг, инжиниринга и сервисного обслуживания инновационных вагонов.