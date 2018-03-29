Россельхознадзор запрещает ввоз из Абхазии всех товаров растительного происхождения

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Россельхознадзор со 2 апреля вводит временные ограничения на ввоз в Россию из Абхазии всех товаров растительного происхождения из-за масштабного распространения коричнево-мраморного клопа. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор считает необходимым со 2 апреля 2018 года ввести временные ограничения на ввоз в Россию из Абхазии всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал", - поясняет Россельхознадзор.

Как подчеркнули в ведомстве, решение было принято в целях недопущения распространения клопа на территории России и сохранения экспортного потенциала страны. Мониторинг для выявления на территории Абхазии карантинного для стран - членов Евразийского экономического союза объекта - коричнево-мраморного клопа был проведен в период с 24 по 25 марта, он показал, что в стране сложилась критическая фитосанитарная обстановка по этому объекту.

В конце марта делегация Минсельхоза России во главе с первым заместителем министра Джамбулатом Хатуовым прибыла в Абхазию для координации борьбы с коричнево-мраморным клопом, уничтожившим в 2017 году половину урожая цитрусовых. Тогда же Хатуов отметил необходимость разработки дорожной карты, по которой абхазская сторона будет двигаться с жесточайшей дисциплиной и мероприятиями. Российская сторона предложила пять видов химических препаратов, которые должны обеспечить защиту всех культур и видов, которые производятся в Абхазии. Определенная партия препаратов по поручению Минсельхоза будет передана Абхазии.

Как сообщил тогда министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба, впервые клоп в Абхазии обнаружен осенью 2015 года, но в тот период количество вредителя не представляло большой угрозы для сельхозпродукции, а в 2016 году ситуация кардинально изменилась, клоп стал интенсивно размножаться, и увеличение его популяции стало приводить к ощутимой потере урожая плодов и овощей.