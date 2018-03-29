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Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов выросли на 1,1-1,6%

Экономика и бизнес
29 марта, 19:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Курс доллара к рублю снизился до 57,47 рубля

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию сессии в четверг. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 1,13% - до 2274,62 пункта, РТС - на 1,64%, до 1246,98 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:00 мск снизился на 0,43%, до 57,47 рубля, курс евро - на 0,51%, до 70,65 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,55% - до $69,91 за баррель.

На динамику индекса РТС положительно влияет укрепление рубля, считает замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева: "Завтра индексы с большой долей вероятности будут в слабом плюсе. Мы ожидаем по индексу ММВБ следующих значений 2250-2265 пунктов, по индексу РТС 1220-1240 пунктов". По ее мнению, завтра укрепление рубля продолжится. "Пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 57-57,5 рубля, пара евро/рубль в коридоре 70-70,7 рубля", - прогнозирует Кокорева.

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