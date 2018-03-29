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В Госдуму внесен проект о праве регионов запрещать торговлю алкоголем в кафе в жилых домах

Экономика и бизнес
29 марта, 19:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Инициатива также предусматривает наделение органов госвласти субъектов правом устанавливать дополнительные условия розничной продажи алкоголя в местах общественного питания в жилых домах

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы во главе с первым зампредом комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александром Сидякиным ("Единая Россия") внесла в нижнюю палату парламента законопроект, дающий регионам право запрещать торговлю алкоголем при оказании услуг общественного питания (в барах, кафе и так далее), если такое кафе расположено в многоквартирном доме или на прилегающей к нему территории. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"Законопроект инициирован в связи с многочисленными жалобами граждан, проживающих в многоквартирных домах, обеспокоенных частым нарушением общественного порядка на прилегающих к многоквартирным домам территориях, во дворах и детских площадках. Население регионов негативно относится к размещению кафе, баров, торгующих алкоголем, так называемых "наливаек", в зонах жилой застройки", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно законопроекту, торговля алкоголем в кафе, расположенных в многоквартирном доме, допускается лишь при условии наличия зала для обслуживания посетителей площадью не менее 20 кв. м и при условии соблюдения регионального законодательства о соблюдении тишины.

Документ также предусматривает наделение органов госвласти субъектов РФ правом устанавливать дополнительные условия розничной продажи алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

"Таким образом будет обеспечиваться учет мнения жильцов многоквартирных домов при расположении в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях организаций, реализующих населению алкогольную продукцию", - указывается в сопроводительных материалах к законопроекту.

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